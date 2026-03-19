Трамп угрожает ответными ударами по газовому месторождению Ирана «Южный Парс»: президент США заступился за Катар

Трамп пригрозил Ирану ударами по «Южному Парсу» в ответ на атаки на Катар.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль не будет наносить удары по объектам иранского месторождения газа «Южный Парс».

При этом американский лидер сделал важную оговорку. В случае иранских ударов по энергетической инфраструктуре Катара, объекты «Южного Парса» будут атакованы американской армией.

Накануне Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал новый указ, согласно которому любое вооруженное нападение на Катар будет рассматриваться как прямое вмешательство в национальную безопасность Соединённых Штатов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
