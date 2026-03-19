Трамп угрожает ответными ударами по газовому месторождению Ирана «Южный Парс»: президент США заступился за Катар

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль не будет наносить удары по объектам иранского месторождения газа «Южный Парс».
При этом американский лидер сделал важную оговорку. В случае иранских ударов по энергетической инфраструктуре Катара, объекты «Южного Парса» будут атакованы американской армией.
Накануне Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа.
Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал новый указ, согласно которому любое вооруженное нападение на Катар будет рассматриваться как прямое вмешательство в национальную безопасность Соединённых Штатов.