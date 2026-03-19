Ослепили и бросили: ВСУ под Славянском постигла страшная участь

Эскалация на Ближнем Востоке напрямую ударила по возможностям украинской противовоздушной обороны. Об этом aif.ru сообщил военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, комментируя ситуацию на славянском направлении.
Киев лишился значительной части зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним, констатировал собеседник издания.
«Самое главное, важно пояснить, что именно ПВО у противника больше не становится, потому что все они уехали на Ближний Восток, на войну в Персидском заливе. Если пусковые установки где-то ещё и остались, то самих ракет, самих изделий, которые поражают воздушные цели, практически нет», — отметил Гагин.
Это, обозначил военный эксперт, создает благоприятные условия для работы российской авиации и ударных дронов в зоне спецоперации.
«Вряд ли сейчас Украина может рассчитывать на серьёзное пополнение ракетами для ПВО», — подытожил Гагин.
Ранее военкор Александр Коц отметил, что переход села Каленики в ДНР под контроль российских военных позволит артиллерии РФ наносить удары по украинским боевикам на территории Славянска.