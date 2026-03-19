Эксперт Моисеев: контролеры не вправе применять силу к безбилетникам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Контролер в общественном транспорте не имеет права каким-либо образом применять силу в отношении безбилетного пассажира, но может задействовать полицию. Об этом рассказал ТАСС кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
«Конечно, никакой силы, насильственного удерживания контролер не имеет права применять», — сказал он.
Эксперт при этом отметил, что «для обеспечения порядка при проверке соблюдения правил проезда контролеры могут прибегнуть к помощи полиции, которая как раз этими полномочиями обладает».
Моисеев также обратил внимание, что ответственность за безбилетный проезд устанавливается региональными законами. В столице, например, это статья 10.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (по ней установлен штраф 1 тыс. рублей за безбилетный проезд и 2,5 тыс. рублей за неправомерное использование льготной карты).
Говоря о полномочиях сотрудников на транспорте, эксперт также отметил, что, например, отказ пассажира поставить сумку на ленту для осмотра позволяет не пускать его дальше. «Для этого в московском метрополитене есть сотрудники, обладающие таким полномочиями», — привел пример Моисеев.