Эксперт Моисеев: контролеры не вправе применять силу к безбилетникам

Для обеспечения порядка при этом допустимо задействовать полицию, отметил кандидат юридических наук.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Контролер в общественном транспорте не имеет права каким-либо образом применять силу в отношении безбилетного пассажира, но может задействовать полицию. Об этом рассказал ТАСС кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Конечно, никакой силы, насильственного удерживания контролер не имеет права применять», — сказал он.

Эксперт при этом отметил, что «для обеспечения порядка при проверке соблюдения правил проезда контролеры могут прибегнуть к помощи полиции, которая как раз этими полномочиями обладает».

Моисеев также обратил внимание, что ответственность за безбилетный проезд устанавливается региональными законами. В столице, например, это статья 10.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (по ней установлен штраф 1 тыс. рублей за безбилетный проезд и 2,5 тыс. рублей за неправомерное использование льготной карты).

Говоря о полномочиях сотрудников на транспорте, эксперт также отметил, что, например, отказ пассажира поставить сумку на ленту для осмотра позволяет не пускать его дальше. «Для этого в московском метрополитене есть сотрудники, обладающие таким полномочиями», — привел пример Моисеев.