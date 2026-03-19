В Москве призвали срочно защищать домашних животных от просыпающихся клещей

Москвичам рекомендовали начинать обработку домашних животных от клещей уже с середины марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ветеринарного специалиста Алину Федорову.
По словам сотрудника станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО, паразиты активизируются сразу после установления стабильной плюсовой температуры. Речь идет о периоде, когда появляются первые проталины и начинает сходить снег.
Специалист уточнила, что в таких условиях клещи выходят из зимней спячки раньше обычного, поэтому защитные меры следует вводить заранее.
Ранее научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщал, что пик активности клещей в столичном регионе традиционно приходится на май и июнь. Однако в текущем году риски сместились из-за теплой погоды в марте.
Ветеринар подчеркнула, что обработку необходимо проводить для всех животных в доме. Даже питомцы, не выходящие на улицу, могут подвергаться риску заражения, если клещей занесет другое животное, например, собака после прогулки.
