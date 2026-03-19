Дороги к селам Юксеево и Абакшино отремонтируют в Красноярском крае в этом году

Участки дорог Большая Мурта — Юксеево и Атаманово — Кононово — Кекур в Большемуртинско-Сухобузимском округе отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе Большая Мурта — Юксеево отремонтируют участок на въезде в село Юксеево. Рабочие ликвидируют пучины, очистят кюветы, отсыпят обочины, уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия, восстановят примыкания и автобусные остановки, а также установят новое барьерное ограждение и дорожно-знаковую систему. Ремонтные работы пройдут и на участке трассы Атаманово — Кононово — Кекур с 23-го по 26-й километр- транзит по селу Абакшино. В этом сезоне также восстановят мост через реку Беляев на 109-м км трассы Красноярск — Енисейск. Там уложат новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему, смонтируют новые деформационные швы, заменят элементы пролетного строения с ремонтом существующих балок, восстановят опоры переправы и нанесут гидроизоляцию. Напомним, что шесть участков региональных трасс Красноярского края отремонтируют в 2026 году.