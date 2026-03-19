В Красноярском крае поддержали проект по сохранению долганского языка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае реализован грантовый проект «Мой словарик», направленный на сохранение и развитие долганского языка среди детей и подростков.
Инициатива получила поддержку агентства по развитию северных территорий региона.
Проект разработала эксперт по этнопедагогической дидактике Зоя Ичин-Норбу. В рамках программы изданы детские словари на долганском языке и раскраска «Тундровые чудеса», а также проведен цикл образовательных, творческих и спортивных мероприятий. Занятия прошли в Дудинке, Норильске и его районах — Талнахе и Кайеркане, а также в Хатанге и Новорыбной.
Ключевым форматом стали мастер-классы, где дети вместе с родителями учились письму, чтению, счету и разговорной речи, создавая собственные словари. В работу проекта были вовлечены носители языка. Так, в Новорыбной состоялась встреча с долганской сказительницей Еленой Уксусниковой, которая выступила консультантом и познакомила участников с живой речевой традицией.
Особое внимание уделили преемственности поколений: дети общались со старожилами на родном языке, участвовали в совместных занятиях и тематических встречах. По итогам проекта также прошел конкурс детских словарей с участием экспертов из разных регионов страны, организована выставка работ, проведены викторины и спортивные мероприятия с элементами северного многоборья.
Как отметила Зоя Ичин-Норбу, используемые методики позволили не только передать знания, но и сформировать у детей устойчивый интерес к изучению родного языка.
По оценке участников и организаторов, проект способствовал укреплению семейных связей, развитию творческих навыков и повышению интереса к долганскому языковому наследию.