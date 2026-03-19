«Такого еще не видели»: в Омске пугливая собака повела себя как настоящий кот

"За все время работы у нас бывали разные случаи, мы думали, нас трудно удивить, но… Собака на дереве! Такого мы еще не видели. Заявка была не просто срочная — экстренная!
Очевидцы пытались помочь, но песик застрял лапой, всем было ясно — без спецсредств не обойтись", — рассказали в муниципальном приюте.
В итоге бригада отлова прибыла на место и вызволила собаку. Отмечается, что пес оказался трусишкой и теперь осторожничает. Его ждут вакцинация, маркировка ушной биркой и чипом и другие процедуры. Спустя три недели животное либо выпустят обратно, либо пристроят.