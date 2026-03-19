США намерены изменить процесс исполнения смертных приговоров

Минюст США хочет ускорить исполнение смертных приговоров.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах могут ввести новое правило в систему исполнений окончательных судебных решений. Минюст США предложил ускорить исполнение смертных приговоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы правительства США.

«Данное правило устраняет препятствия, не предусмотренные законом, и позволит более оперативно принимать решения по запросам штатов», — содержится в документах.

Как отмечается, новый порядок должен устранить бюрократические барьеры, мешающие малоимущим осужденным получить адвоката и оплатить его услуги.

В тексте указано, что прием комментариев к проекту осуществляется через систему регулирования до 15 мая 2026 года включительно.

Ранее стало известно, что в США впервые за 15 лет приведут в исполнение смертный приговор. Казнь назначена на 7 марта 2025 года. Осужденный сам выбрал способ — расстрел.

