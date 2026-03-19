Россиянам напомнили о штрафах за складирование старой мебели у мусорных баков

Оставление мебели и бытовой техники рядом с контейнерами для мусора считается нарушением и может повлечь штраф, сообщает RT со ссылкой на адвоката Надежду Борзенко.
По её словам, контейнерные площадки у жилых домов предназначены для твёрдых коммунальных отходов — мусора, который образуется в быту: пищевых остатков, упаковки, текстиля и других аналогичных отходов. Такой порядок установлен Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Крупные предметы — мебель, холодильники, стиральные машины — также относятся к ТКО, однако выделены в отдельную категорию. Речь идет о крупногабаритных отходах, которые по правилам не предназначены для размещения в стандартных контейнерах.
Как уточнила юрист, к ним относят предметы размером более 50 сантиметров хотя бы по одной стороне. Из-за габаритов такие отходы не могут загружаться в обычные мусоровозы, рассчитанные на обслуживание типовых баков.
При размещении мебели рядом с контейнерами отходы фактически оказываются вне установленного места накопления. Это квалифицируется как нарушение правил обращения с отходами и подпадает под статью 8.2 КоАП РФ.
Фиксацией подобных случаев занимаются управляющие компании или региональные операторы. После составления акта материалы передаются в муниципальную административную комиссию.
Для граждан предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года сумма увеличивается до 3−5 тысяч рублей. Если действия приводят к загрязнению территории или создают угрозу окружающей среде, штраф может достигать 5−7 тысяч рублей.
Для утилизации крупногабаритного мусора в большинстве дворов предусмотрены специальные площадки или бункеры. При их отсутствии жители могут обратиться в управляющую компанию или к региональному оператору для организации вывоза.
Как отмечается, такие отходы обычно вывозятся в рамках коммунальной услуги. Дополнительная оплата возможна только при оформлении отдельной заявки.
Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.