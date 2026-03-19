Красноярские дорожники приступили к мытью ограждений после зимы

18 марта в городском специализированном автотранспортном предприятии (САТП) показали, как приводят в порядок дорожные ограждения с помощью спецмашин с вертикальными вращающимися щетками. Рабочие уже отмыли от налета барьеры на улицах Партизана Железняка, Игарской, Шахтеров, Байкитской и Белинского. Список адресов будет расширен. В планах дорожников очистить ограждения по всему городу.