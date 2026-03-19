Глава Разведывательного управления американского оборонного ведомства Джеймс Адамс заявил, что российские вооруженные силы в зоне специальной военной операции имеют преимущество перед украинскими. Об этом он сообщил в среду, 18 марта, на слушаниях в комитете по разведке Сената США.
— Ситуация там сейчас такова, что просто на основе состава сил и их соотношения между российской и украинской сторонами превосходство у россиян, — заявил Адамс.
При этом глава разведведомства не дал четкого ответа на вопрос, сказывается ли интенсивное расходование американских боеприпасов в операции против Ирана на поставках вооружений Киеву. Адамс пообещал предоставить сенаторам дополнительные данные в закрытой части слушаний, передает ТАСС.
Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает затягивать конфликт с Россией, хоть и осознает, что Киеву не удастся одержать верх в военном противостоянии с Москвой.
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта то ставятся на паузу, то возобновляются, но основным препятствием на пути к мирному соглашению выступает несгибаемая позиция Владимира Зеленского.