Жители Донбасса уверились в своем праве на самоопределение благодаря Крымской весне

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом заявил председатель парламента ДНР Константин Кузьмин.
«Я хорошо помню, какое впечатление это произвело на Донбасс. Мы тогда внимательно следили за каждым шагом, за каждым решением. Многие здесь говорили: если в Крыму могут так открыто и уверенно сказать о своем выборе, значит, и у наших регионов есть право на самоопределение», — сказал Кузьмин.
По его словам, события, произошедшие на полуострове 12 лет назад, показали, что человеческая воля — это сила, с которой нужно считаться. Поэтому Крымская весна нашла такой отклик и ознаменовала время перемен в Донбассе.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+