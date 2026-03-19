Иранский след: Попов дал новую версию пропажи изучавшего НЛО генерала США

«Пропажа генерала может быть и громким инфоповодом для отвода глаз, для снятия напряжения у американцев. В США не редкость, когда вбрасываются подобные истории для отвлечения внимания. Штаты ввязались в конфликт на Ближнем Востоке, они поддержали Израиль, но сами оказались в довольно трудном положении. Ирану нужно выдержать месяц-полтора, а затем в США произойдет значительная политическая перестройка. В США многие люди не поддерживают эту военную активность, поэтому такие вбросы о пропажах важных лиц могут сместить фокус внимания», — пояснил военный эксперт.