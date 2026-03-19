Иранский след: Попов дал новую версию пропажи изучавшего НЛО генерала США

Пропажа генерал-майора ВВС США Уильяма Маккасланда при странных обстоятельствах может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке, в который ввязались Штаты, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, по данным американских СМИ, 76-летний Маккасланд пропал 10 марта в Нью-Мексико. Он довольно известен в военно-научных кругах, поскольку занимал руководящие должности в научно-технологических структурах ВВС и возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон.
Именно на этой базе, по мнению ряда уфологов, изучали обломки инопланетного корабля, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.
Попов выделил несколько возможных причин пропажи американского генерала, среди них несчастный случай, вынужденный отъезд или тайная работа на Украине.
«Пропажа генерала может быть и громким инфоповодом для отвода глаз, для снятия напряжения у американцев. В США не редкость, когда вбрасываются подобные истории для отвлечения внимания. Штаты ввязались в конфликт на Ближнем Востоке, они поддержали Израиль, но сами оказались в довольно трудном положении. Ирану нужно выдержать месяц-полтора, а затем в США произойдет значительная политическая перестройка. В США многие люди не поддерживают эту военную активность, поэтому такие вбросы о пропажах важных лиц могут сместить фокус внимания», — пояснил военный эксперт.
Ранее Попов назвал две версии пропажи изучавшего НЛО генерала США.