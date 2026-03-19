Кузбасский токсиколог предупредил: дешёвая Омега‑3 может содержать ртуть

Врач рекомендует выбирать добавки с пометкой «молекулярная дистилляция».

Полезные жирные кислоты могут обернуться отравлением, если не знать, как выбрать добавку. Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал, чем опасен некачественный рыбий жир, пишут VSE42.RU.

По его словам, в дешёвых капсулах часто накапливаются тяжёлые металлы — ртуть и свинец. Особенно рискованны продукты, изготовленные из крупной хищной рыбы. Врач рекомендует выбирать добавки с пометкой «молекулярная дистилляция»: это гарантирует очистку от токсинов.

Ещё одна угроза — прогоркание. При неправильном хранении или истекшем сроке Омега‑3 окисляется и становится вредным для сосудов. Даже лёгкий запах рыбы или горький привкус — повод выбросить капсулы.

Специалист напоминает: перед приёмом любых добавок стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть проблемы с печенью, желчным пузырём или принимаются антикоагулянты. Только качественный продукт, сертификаты и правильное хранение обеспечат пользу без риска.