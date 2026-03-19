Фотоловушка в Омской области сняла соболя в разгар весенней линьки

Зимой на одном квадратном сантиметре шкурки растет до 13 500 волос, создавая густой подшерсток, где на каждый остевой волос приходится до 25 пуховых. Летний мех становится реже и грубее — на одну ость всего 5−6 пушинок, общий тон темнеет. У тобольского соболя, самого светлого из крупных подвидов особенно заметен контраст между темными лапами и хвостом и светлеющей головой.