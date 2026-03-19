Фотоловушка в Омской области сняла соболя в разгар весенней линьки

Инспектор Седельниковского района поделился ценными кадрами с фотоловушки. В ее объектив попал соболь — один из скрытных обитателей омской тайги. В марте у хищника идет активная линька, и вид «пушистика» далек от зимнего образа. В БУ «Управление по охране животного мира» рассказали об особенностях этого процесса.
Зимой на одном квадратном сантиметре шкурки растет до 13 500 волос, создавая густой подшерсток, где на каждый остевой волос приходится до 25 пуховых. Летний мех становится реже и грубее — на одну ость всего 5−6 пушинок, общий тон темнеет. У тобольского соболя, самого светлого из крупных подвидов особенно заметен контраст между темными лапами и хвостом и светлеющей головой.
Тобольский подвид, обитающий в северных районах Омской области, начинает менять мех в начале весны. Линька идет неравномерно: старый волос дольше держится на задней части туловища и в паху. Полностью обновление завершится к лету, перед периодом гона.
В «Управлении по охране животного мира» добавили, что от лесной куницы соболя отличают короткий хвост (около трети длины тела) и отсутствие контрастного пятна на горле.