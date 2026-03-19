На Камчатке школьник спас ребенка из-под снежного завала

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Пятиклассник школы № 45 Ярослав Москалев из Петропавловска-Камчатского спас на улице ребенка, попавшего под снежный завал, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Накануне пятиклассник предпрофильного класса МЧС стал свидетелем происшествия: маленький ребенок попал в беду, застряв под большим снежным завалом. Школьник не прошел мимо и оперативно пришел на помощь малышу.
«Действуя решительно и грамотно, он не только извлек пострадавшего из снега, но и обеспечил его безопасность: отвел в тепло к себе домой, переодел в собственную сухую одежду, напоил горячим чаем, зарядил его телефон. После этого Ярослав смог связаться с родителями ребенка и уведомить их о случившемся. В результате родители прибыли по указанному адресу и забрали своего сына, который вернулся домой целым и невредимым», — сообщает ведомство.