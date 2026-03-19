Красноярские таможенники передали конфискованные фотоаппараты для нужд военных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Красноярской таможни передали военным электронику на общую сумму более 150 тыс. рублей.

Источник: НИА Красноярск

В ходе таможенного контроля авиарейса Красноярск — Пекин у иностранного гражданина была изъята незадекларированная коммерческая партия товаров — 20 фотоаппаратов, 13 зарядных устройств к ним и 7 портативных аккумуляторов.

Красноярская таможня возбудила в отношении авиапассажира дело об административном правонарушении, и по решению суда товары конфискованы и переданы в Министерство обороны.