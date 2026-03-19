ЕАЭС: какие изменения ждут аграриев

18 марта под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийская экономическая комиссия Гоар Барсегян прошло заседание Консультативного комитета по агропромышленному комплексу. Участники обсудили ключевые вопросы развития отрасли и согласовали ряд стратегических документов, передает DKNews.kz.
Унификация законодательства и рынок семян.
Одним из центральных вопросов стало согласование проекта доклада о реализации мер по унификации законодательства стран Евразийский экономический союз в сферах испытания сортов и семеноводства.
По словам Гоар Барсегян, в рамках Союза продолжается системная работа по формированию общего рынка семян.
«В рамках ЕАЭС последовательно развивается общий рынок семян сельскохозяйственных растений, основы которого сформулированы актами национальных органов и международными договорами Союза. Доклад направлен на повышение эффективности агропромышленного комплекса стран ЕАЭС и дальнейшее развитие сферы испытания сортов и семеноводства».
Продовольственная безопасность.
Отдельное внимание участники уделили вопросам продовольственной безопасности. Рассмотрен проект доклада о реализации общих принципов и подходов в этой сфере.
Документ подготовлен в рамках выполнения плана мероприятий по реализации декларации «Евразийский экономический путь».
В числе ключевых задач:
укрепление устойчивости продовольственных систем повышение уровня самообеспечения стран развитие кооперации между государствами-участниками.
Изменения в племенном животноводстве.
Комитет также обсудил проект решения Коллегии ЕЭК, касающийся изменений в нормативных документах по племенному животноводству.
Предлагаемые нововведения включают:
расширение перечня селекционируемых признаков уточнение линейных промеров экстерьера коров детализацию методов измерения совершенствование оценки племенной ценности молочного скота.
Ожидается, что эти меры повысят точность селекции и эффективность животноводства.
Цифровизация АПК и сотрудничество с БРИКС.
По итогам заседания комитет одобрил ряд рекомендаций Коллегии ЕЭК.
В частности, поддержаны инициативы:
по развитию цифровых технологий в агропромышленном комплексе стран ЕАЭС по расширению торгово-экономического сотрудничества со странами БРИКС.
Эксперты отмечают, что внедрение цифровых решений и укрепление внешнеэкономических связей могут стать дополнительным драйвером роста отрасли.