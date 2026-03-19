Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, в чем обвиняется бывший зампред правительства Бурятии Луковников, задержанный в Москве

Задержанный в Москве экс-зампред правительства Бурятии обвинен в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Евгений Луковников, ранее занимавший пост зампреда бурятского правительства, которого задержали в Москве, обвиняется в мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Уголовное дело возбуждено о мошенничестве, сегодня в отношении Луковникова изберут меру пресечения», — отметил собеседник агентства.

17 марта глава республики Алексей Цыденов сообщил, что задержание Луковникова связано с расследованием строительства третьего моста в городе. Как уточнил Цыденов, речь идет о субподрядных работах, выполнявшихся компаниями, связанными с ним.

Кроме того, ФСБ и МВД России раскрыли мошенническую схему в оборонке. Руководители двух коммерческих структур планировали хищение более 460 миллионов рублей. Деньги эти были предназначены для разработки и производства особо востребованных образцов вооружений.