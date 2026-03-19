Выяснилось, в чем обвиняется бывший зампред правительства Бурятии Луковников, задержанный в Москве

Евгений Луковников, ранее занимавший пост зампреда бурятского правительства, которого задержали в Москве, обвиняется в мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
«Уголовное дело возбуждено о мошенничестве, сегодня в отношении Луковникова изберут меру пресечения», — отметил собеседник агентства.
17 марта глава республики Алексей Цыденов сообщил, что задержание Луковникова связано с расследованием строительства третьего моста в городе. Как уточнил Цыденов, речь идет о субподрядных работах, выполнявшихся компаниями, связанными с ним.