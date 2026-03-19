В Омске Red Wings открыла продажу билетов на рейс в Минеральные Воды

Полётная программа стартует в июне, а перелёты будут выполняться раз в неделю.

Источник: Om1 Омск

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на прямой рейс из Омска в Минеральные Воды. Полётная программа должна начаться в июне 2026 года, а стоимость билетов туда и обратно сейчас составляет около 25 тысяч рублей.

Как сообщается, рейсы планируется выполнять один раз в неделю: из Омска самолёт будет отправляться утром по четвергам, а обратный вылет из Минеральных Вод намечен на среду.

Ранее в Омском аэропорту сообщили о начале полётной программы в столицу Узбекистана Ташкент. Вылеты стартуют 31 марта. Самолёты будут летать дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Рейсы собирается выполнять новый партнёр Омского аэропорта, авиакомпания Centrum Air.