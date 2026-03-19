В РФ изучение беспилотных технологий вошло в подготовку учащихся агроклассов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Учащиеся агротехнических классов российских школ приступили к изучению беспилотных технологий, которые уже применяются в сельском хозяйстве для мониторинга посевов, анализа состояния полей и выполнения точных агротехнологических операций. Такая модель подготовки поспособствует устойчивому кадровому развитию АПК и повышению технологической эффективности отрасли, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.
«Агротехнологические классы становятся важным инструментом ранней профориентации и подготовки специалистов для АПК, где растет спрос на цифровые и инженерные компетенции. Учащиеся приступили к изучению беспилотных технологий, которые уже применяются в сельском хозяйстве. Беспилотные авиационные системы позволяют интегрировать в учебный процесс задачи, близкие к реальной практике отрасли. В сельском хозяйстве такие решения используются для построения цифровых карт полей, выявления зон стресса растений, контроля состояния сельхозугодий и точечного внесения средств защиты и удобрений», — сказал он.
Даниил Золотник отметил, что подготовка к работе с такими технологиями начинается с симуляторов, которые позволяют безопасно освоить пилотирование и отработать сценарии агротехнологических операций. Затем учащиеся знакомятся с наземными роботизированными платформами и водными беспилотными аппаратами, применяемыми для мониторинга почвы, обследования оросительных систем и сбора данных о состоянии агросреды. Такой подход делает обучение практико-ориентированным и отражает реальную технологическую структуру отрасли.
По словам эксперта, изучение разносредных беспилотных систем формирует у школьников понимание цифровой экосистемы современного сельского хозяйства. Это позволяет выстроить непрерывную образовательную траекторию — от агротехнологических классов до профильных колледжей и вузов с последующим трудоустройством на сельскохозяйственных предприятиях.
«В долгосрочной перспективе такая модель подготовки способствует устойчивому кадровому развитию агропромышленного комплекса и повышению технологической эффективности отрасли», — добавил Золотник.
Ранее со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщалось, что количество специализированных агротехнических классов в российских школах в перспективе должно превысить две тысячи. Мишустин напомнил, что, когда он посещал выставку «Золота осень», практически каждый из представителей компаний говорил об использовании новых информационных технологий во всех практически направлениях развития АПК. Председатель правительства отметил, что важен системный подход, поэтому готовить специалистов необходимо со школьной скамьи.