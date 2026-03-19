В Тевризском районе Омской области благоустроят озеро

В Тевризском районе Омской области появится современная зона отдыха. Озеро Аптечное в райцентре Тевриз собираются благоустроить за 92 млн рублей. Итоги конкурса на благоустройство общественной территории «Зори Тевриза» подведены.
92 миллиона рублей направят на преображение береговой линии водоёма. Подрядчику отсыпать щебнем берега, уложить геополотно и вымостить плиткой пешеходные дорожки. Для прогулок обустроят специальные зоны с ограждениями и ступенями, ведущими к воде.
Вдоль набережной появится освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны, велопарковки и информационные стенды. У входа оборудуют качели.
В смету также заложили установку бесплатного смотрового бинокля. Он обойдётся в 442 тысячи рублей.
Ранее мы писали о планах минприроды о передаче пяти озер в северных районах Омской области под промышленное рыболовство: Бутаковское и Акуль в Саргатском районе, Баут и безымянное в Тевризском районе, а также Такмыкская старица в Большереченском районе.