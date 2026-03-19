ВСУ ослепили и обездвижили в Славянске: главная новость СВО 19 марта

«Наёмники чаще склонны покидать позиции. Ведь эти ребята приехали зарабатывать деньги, а не умирать: мёртвому деньги не нужны. Убивать за деньги они могут, а вот умирать за них — глупо. Что касается украинских солдат, то здесь не стоит обобщать. Многие не обучены и деморализованы, кого-то загнали в окопы силой, но есть и идейные, включая нацистов. При этом хочу акцентировать: к противнику нужно относиться серьезно. Рассчитывать на то, что они сдадутся, не стоит. К каждому бою нужно подходить серьезно, ожидая жесткого сопротивления», — подытожил Гагин.