ВСУ ослепили и обездвижили в Славянске: главная новость СВО 19 марта

На донецком направлении российские войска ведут активную операцию, цель которой — охват краматорско-славянской агломерации. Как рассказал aif.ru военно-политический эксперт и участник СВО Ян Гагин, подробности операции не разглашаются, но она находится в активной фазе.
«Российскими силами используется классическая тактика: перерезание логистических узлов и путей снабжения ВСУ, блокирование путей подвоза ресурсов и тылового обеспечения врага», — отметил Гагин.
По его словам, группировка противника, удерживающая города и прилегающие населенные пункты, попадает в тактическое кольцо.
«Хотя называть это полноценным “котлом” пока рано — ситуация скорее напоминает конфигурацию “каре”», — пояснил эксперт.
Он добавил, что постоянное комбинированное применение авиации, артиллерии и беспилотников позволяет ВС РФ изматывать силы оппонента и расходовать дефицитный боекомплект: эскалация на Ближнем Востоке напрямую ударила по возможностям украинской противовоздушной обороны.
«Киев лишился значительной части зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним. Если пусковые установки где-то ещё и остались, то самих ракет, самих изделий, которые поражают воздушные цели, практически нет», — отметил Гагин.
Это, обозначил военный эксперт, создает благоприятные условия для работы российской авиации и ударных дронов в зоне спецоперации.
Помогает российским силам и весенняя распутица.
«Вы можете себе представить, во что превратились сейчас все грунтовые дороги? — сказал Гагин. — Те же дороги, которые заасфальтированы, многие из них находятся под огневым контролем российской армии».
Военный эксперт констатировал, что даже если противник решит тихо выйти из Славянска и Краматорска, вряд ли ему это удастся: «Даже если кто-то из украинских военных попытается уйти, уходить придется по распутице, а на технике это практически невозможно. Сейчас время, когда сыро, всё тает, растаяло, и двигаться по грязи очень сложно».
В рядах ВСУ на славянском направлении, как и на других, много иностранных наемников. Таким образом Киев пытается закрыть «кадровый голод». При этом география «солдат удачи» постоянно меняется.
«Одно время было очень много говорящих на английском, на польском. Сейчас всё чаще слышно в эфире испанскую речь либо английский с разными акцентами — очень много наёмников из стран Латинской Америки», — рассказал Гагин.
Он также отметил разницу в мотивации: наёмники склонны оставлять позиции, в отличие от идейных националистов из числа украинских военных.
«Наёмники чаще склонны покидать позиции. Ведь эти ребята приехали зарабатывать деньги, а не умирать: мёртвому деньги не нужны. Убивать за деньги они могут, а вот умирать за них — глупо. Что касается украинских солдат, то здесь не стоит обобщать. Многие не обучены и деморализованы, кого-то загнали в окопы силой, но есть и идейные, включая нацистов. При этом хочу акцентировать: к противнику нужно относиться серьезно. Рассчитывать на то, что они сдадутся, не стоит. К каждому бою нужно подходить серьезно, ожидая жесткого сопротивления», — подытожил Гагин.