Россиянам назвали способы профилактики заражения пастереллезом

Фермеры, ветеринары, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания, имеют риск заболеть пастереллезом. Об этом рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.
«Пастереллез опасен для человека, хотя заражение происходит редко», — сказала ученый для РИА Новости.
Специалист уточнила, что наиболее распространенная клиническая форма — кожная, с характерными покраснением, отеком и гнойными высыпаниями в области повреждения. При респираторной форме, возникающей при инфицировании легких, возможны проявления в виде затяжного бронхита или пневмонии с вялым течением.
Для безопасности, по словам специалиста, стоит отказаться от покупок на стихийных рынках, молоко обязательно кипятить или пастеризовать, а мясо готовить до полной прожарки.
Напомним, что на днях в Новосибирской области был введен режим ЧС на фоне вспышки бешенства среди скота.