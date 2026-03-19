Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали способы профилактики заражения пастереллезом

Доцент Мясникова: Фермеры и пожилые люди могут заразиться пастереллезом.

Источник: Комсомольская правда

Фермеры, ветеринары, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания, имеют риск заболеть пастереллезом. Об этом рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

«Пастереллез опасен для человека, хотя заражение происходит редко», — сказала ученый для РИА Новости.

Специалист уточнила, что наиболее распространенная клиническая форма — кожная, с характерными покраснением, отеком и гнойными высыпаниями в области повреждения. При респираторной форме, возникающей при инфицировании легких, возможны проявления в виде затяжного бронхита или пневмонии с вялым течением.

Для безопасности, по словам специалиста, стоит отказаться от покупок на стихийных рынках, молоко обязательно кипятить или пастеризовать, а мясо готовить до полной прожарки.

Напомним, что на днях в Новосибирской области был введен режим ЧС на фоне вспышки бешенства среди скота.