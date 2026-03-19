В Кушве открыли современный зал бокса

В Кушве 18 марта 2026 года состоялось открытие нового зала бокса в центре города. Модернизацию провели на площади более 340 квадратных метров. Ранее помещение пустовало. Об этом сообщили в пресс-службе филиала горно-обогатительного комбината, который помогал в финансировании масштабного обновления.
— Открытие очередного спортивного объекта на территории Кушвы является важной составляющей нашей соцпрограммы. Это возможность подготовки кушвинских боксеров к соревнованиям самого разного уровня. И этот уровень они обязательно покажут, — рассказал главный инженер филиала Александр Данилкин.
Помещение разделили на два зала: один тренажерный, а другой — для занятий боксом. Благодаря ремонту в зале появился профессиональный боксерский ринг, а также все необходимое снаряжение. Помимо этого, были закуплены перчатки, шлемы и другие средства защиты.