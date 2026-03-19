Школьница из Назарова попала под «уголовку» за дропперство

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 16-летней жительницы города Назарово Красноярского края, подозреваемой в участии в схеме по неправомерному обороту средств платежей.
Установлено, что девушка откликнулась на предложение о заработке онлайн. «Работодатели» сообщили, что ей на счет будут поступать различные суммы денег, которые нужно будет переводить на различные счета. За это ей пообещали небольшой процент.
«Головокружительную карьеру построить не удалось, как и заработать баснословную сумму — девушка успела “проработать” два дня и сделать несколько переводов. За это она получила 1600 рублей, а вдобавок — попала в поле зрения правоохранителей», — рассказали в ГУ МВД.
Школьнице вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ (Осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица). Минимальное наказание за это — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет. На время следствия фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.