Светлана Васильева: «Хотим заглянуть в экологическую культуру человека»

20 марта открывается прием заявок для участия в международном экологическом телефестивале «Территория завтра». Он состоится со 2 по 5 сентября (6+). В прошлом году организаторам поступило более 300 работ от 14 регионов РФ и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году мероприятие должно быть не менее представительным. Подробнее о нем ИА «Время Н» рассказала идейный руководитель фестиваля Светлана Васильева.
— Что отличает нижегородский фестиваль от похожих конкурсов в России?
— Такие фестивали есть, но их немного, по пальцам одной руки можно пересчитать. Например, серьезный с большой историей экофестиваль в Ханты-Мансийске, или Байкальский фестиваль научно-популярных фильмов в Иркутске. Главное отличие нижегородского форума в том, что он в большей степени тематический. В нем самое главное — какую лепту вносит сам экожурналист или «зеленый» документалист в охрану окружающей среды. В этом году мне захотелось придать фестивалю более глубинные смыслы. Например, сделать его не просто прикладным — про экологию, технологии, про сбережение природы и так далее, а подойти ближе к экологической культуре. Смысловая доминанта — экологическая культура, мир, согласие, единство. Нужно заглянуть в самого человека. Если он обладает некой культурой, соответственно, он никогда не нарушит взаимодействие человека и природы.
— Намечена презентация фестиваля в Нижнем Новгороде и Минске. Почему сделан упор на укрепление российско-белорусского сотрудничества и даже учреждена особая номинация «Белый аист»?
— Во-первых, заместитель генерального директора агентства «Минск-новости» Андрей Давидович Басс уже несколько лет является председателем жюри нашего фестиваля. Во-вторых, два братских народа, которым всегда есть чему поучиться друг у друга, в-третьих, у Нижнего Новгорода и Минска много совместных проектов в сфере строительства экологичного транспорта, внедрения систем мониторинга окружающей среды и т. д. Но чему точно нам нужно поучиться у белорусов, так это экологической культуре, бережному отношению к родной земле, кажется, что эти качества они впитывают с молоком матери. Работы, которые мы получаем от белорусских коллег и от молодежи творческой, ярко это демонстрируют. У них некое библейское отношение к природе.
— В рамках фестиваля запланирована интересная акция «Аллея зеленых кинематографистов» или «Дерево дружбы и мира». На открытии участники из стран БРИКС высаживают саженцы редких деревьев в нижегородском парке имени Пушкина, выпускают 10 белочек и устанавливают 10 бельчатников. Зачем это нужно?
— Это волонтерская история. Бельчатники — это домики для белочек. В парке «Швейцария» несколько лет назад выпустили белочек, и сейчас они там прижились. Надеюсь, то же самое будет в парке имени Пушкина. Тем более, что там есть дендрарий. Акция будет проходить впервые. Мы каждый год стерлядь в реку выпускаем в рамках фестиваля. Я подумала, что надо ещё чем-то подобным заинтересовать людей, учитывая, что уже есть положительный опыт — по парку «Швейцария» сейчас бегают вовсю белочки — это очень мило. Главное, чтобы их не кормили с руки, и чтобы они никого не укусили.
— Акция «Выпуск молоди стерляди в реку Волга» стала уже традиционной и очень зрелищной. Это непосредственный вклад участников фестиваля в сохранение экосистемы. Причем, стерлядь, я так понимаю, выбрана не случайно — это «царь-рыба», часть культурного кода России. А конкретные результаты отслеживаются? Например, сколько мальков прижилось? Или, скажем, ловят ли в наши дни стерлядь в Волге?
— Ловят, конечно, хотя по закону это запрещено, рыбка-то краснокнижная… Тем не менее, в Васильсурске, например, её вылавливают. Царь-рыба, к сожалению, потихоньку исчезает. Вылов браконьерами тоже вносит свою лепту. Каскад водохранилищ, цветение реки — все сказывается. С другой стороны, сейчас существует искусственное рыбовоспроизводство в питомниках. Мы закупаем стерлядь в питомнике в количестве двух-трех-пяти тысяч экземпляров. Приживутся, конечно, не все. Представители Росрыболовства, говорят, что даже 50 процентов выпускаемых мальков не приживутся. При этом у нас нет цели зарыбления водного объекта. Это не наша задача. Это наша просветительская, благотворительная акция, а не компенсаторное мероприятие. То есть, мы не компенсируем нанесённый экологический ущерб Волге. Мы его не наносим. Мы просто проводим просветительскую акцию: убираем берег от мусора, измеряем качество воды и так далее. Мусора на берегу Волги реально становится меньше — это фиксируется нами ежегодно. Вот уже и полезное дело.