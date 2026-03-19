Светлана Васильева: «Хотим заглянуть в экологическую культуру человека»

— Ловят, конечно, хотя по закону это запрещено, рыбка-то краснокнижная… Тем не менее, в Васильсурске, например, её вылавливают. Царь-рыба, к сожалению, потихоньку исчезает. Вылов браконьерами тоже вносит свою лепту. Каскад водохранилищ, цветение реки — все сказывается. С другой стороны, сейчас существует искусственное рыбовоспроизводство в питомниках. Мы закупаем стерлядь в питомнике в количестве двух-трех-пяти тысяч экземпляров. Приживутся, конечно, не все. Представители Росрыболовства, говорят, что даже 50 процентов выпускаемых мальков не приживутся. При этом у нас нет цели зарыбления водного объекта. Это не наша задача. Это наша просветительская, благотворительная акция, а не компенсаторное мероприятие. То есть, мы не компенсируем нанесённый экологический ущерб Волге. Мы его не наносим. Мы просто проводим просветительскую акцию: убираем берег от мусора, измеряем качество воды и так далее. Мусора на берегу Волги реально становится меньше — это фиксируется нами ежегодно. Вот уже и полезное дело.