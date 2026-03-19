В Красноярске за сутки откачали почти тысячу кубометров талой воды

В Красноярске наступило быстрое потепление, и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. 19 марта стало известно, что для предотвращения подтоплений на дорогах всю имеющуюся технику для откачки воды вывели на улицы города.
Минувшей ночью спецмашины работали как на привычных проблемных участках, так и по заявкам жителей. В диспетчерскую службу 005 за сутки поступило 15 сообщений о скоплении воды.
Самая сложная ситуация сложилась на улице Цементников: там образовались огромные лужи. Чтобы просушить этот участок, всю ночь там дежурили сразу два или три илососа. Кроме того, воду откачивали на Ленина, Шевченко, Коммунальной, Свердловской, Монтажников, Курчатова, Качинской, Судостроительной, Ключевской, а также в Медицинском переулке и во многих других местах города.
Работы по откачке воды с улиц продолжаются.