Qatar Energy заявила о втором ракетном ударе по заводам СПГ

Компания Qatar Energy сообщила, что в четверг, 19 марта ее производственная инфраструктура вновь подверглась ракетному обстрелу. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X.
— Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты, (связанные с производством — прим. «ВМ») сжиженного природного газа, стали целью ракетного удара, что привело к значительному пожару и большому ущербу, — говорится в сообщении.
На место направлены экстренные службы, информации о пострадавших пока не поступало.
Вечером в среду, 18 марта, Иран выпустил пять баллистических ракет по промышленному центру Рас-Лаффан в Катаре, где расположены ключевые мощности нефтегазовой компании QatarEnergy. Четыре ракеты были сбиты, однако одна упала в промышленной зоне, вызвав пожар на предприятии.
Позже, 19 марта, стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы «Минхад» и «Аль-Дафра» в ОАЭ, вертолетная база «Аль-Адаири» в Кувейте, используемая американскими войсками, а также база «Мина Салман» в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота США.