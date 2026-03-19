Закон о бабушках: Life.ru узнал, могут ли родители заставить старшее поколение посидеть с внуком

Юридические обязанности дедушки и бабушки в отношении внуков ограничены: они обязаны содержать несовершеннолетних внуков, если родители не могут этого делать, и при наличии у пенсионеров необходимых средств. Согласно статьи 94 Семейного кодекса РФ бабушка и дедушка обязаны выплачивать алименты нуждающимся в помощи несовершеннолетним внукам, если последние не могут получить содержание от своих родителей. Это обязательство распространяется и на нетрудоспособных совершеннолетних внуков.