Медпомощь для всех за 15 минут, продолжительность жизни выше 79 лет: Как Китай строит здоровое общество

По словам дипломата, сотрудничество в сфере здравоохранения является важной частью гуманитарных обменов и практического взаимодействия Китая и России. В сентябре 2025 года руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписали Меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации здравоохранения. Стороны непрерывно углубляют сотрудничество в таких областях, как профилактика и контроль инфекционных заболеваний, медицина катастроф, традиционная медицина и трансграничный медицинский туризм. В таких отдельных специализированных областях, как борьба с онкологическими заболеваниями, Китайская противораковая ассоциация и Онкологический центр имени Н. П. Напалкова РФ уже начали сотрудничество в рамках международных многоцентровых клинических исследований, направленных на продвижение разработки и внедрения новых противоопухолевых препаратов, что должно принести пользу пациентам в обеих странах и за их пределами.