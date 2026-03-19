Семьи Красноярского края приглашают поучаствовать во Всероссийской «Семейной зарнице»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подать заявку на второй сезон Всероссийской игры «Семейная зарница» можно до 24 апреля 2026 года на сайте Движения первых. Принять участие могут семьи из двух взрослых и двух детей старше 11 лет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подать заявку на второй сезон Всероссийской игры «Семейная зарница» можно до 24 апреля 2026 года на сайте Движения первых. Принять участие могут семьи из двух взрослых и двух детей старше 11 лет.

Игра пройдет в три этапа, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики. Муниципальный проведут до 1 июня. По его итогам команда-победитель от каждой территории выйдет на региональный этап. В программе «Зарницы» соревнования, а также мастер-классы и выставки в поддержку участников СВО.

Особую роль в проекте сыграют наставники. После победы на региональном этапе команде предоставят инструктора — это может быть сотрудник силовых структур, участник боевых действий или ветеран СВО, который будет готовить команду к финалу.

Семьи победителей регионального этапа примут участие в финале в августе-сентябре 2026-го. Победителей и призеров наградят дипломами и ценными призами.