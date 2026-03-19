Расплата для шпионов: взорвана тайная база британских инструкторов у Одессы

В Одесской области, где в ночь на 18 марта прогремело несколько мощных взрывов, находится база подготовки диверсантов и ценная для ВСУ техника, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, в ночь с 17 на 18 марта в Одесской области прогремело несколько взрывов. Позже пророссийское подполье сообщило, что под удар попали производство по сборке безэкипажных катеров в районе города Вилково, а также склады с военной техникой возле села Маяки.
Кроме того, взрыв прогремел в Березовском районе. Отмечается, что беспилотники «Герань» поразили газокомпрессорную станцию «Березовка».
«В Одесской области ВСУ хранят достаточно много ценного оборудования и вооружения для ударов по РФ. В том числе там хранятся британские ракеты Storm Shadow. Там же, в Очакове, находится база подготовки диверсантов и много инструкторов. Хотя, возможно, теперь их стало меньше. В основном именно британские инструкторы занимались подготовкой спецподразделений диверсантов ВСУ», — отметил военный эксперт.
Михайлов подчеркнул, что удары по объектам украинской армии в Одессе очень важны, потому что именно оттуда исходит большая угроза для РФ.
«БЭКи, по которым пришелся удар, являются угрозой для наших кораблей. Наша разведка постоянно работает, полное содествие оказывает и местное подполье. В той же Одесской области есть и наемники, но сейчас их гораздо меньше. Возможно, ВСУ перебрасывают в регион дополнительные подразделения. Но и Россия, я думаю, готовит мощный удар, поскольку киевский режим не останавливается, а продолжает каждый день посылать сотни дронов в РФ», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что мощный удар поразил тайный цех ВСУ с химоружием.