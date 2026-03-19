В 2026 году СГК проведет работы на 60 объектах системы теплоснабжения в Канске

Первые ремонтные работы начнутся уже в середине апреля. В настоящее время в Канской теплосети ведутся закупочные процедуры для формирования списка подрядных организаций, которые будут привлечены к выполнению работ, а также создается необходимый запас материалов и оборудования. Такой подход позволяет компании оперативно приступить к реализации ремонтной программы, как только позволит погода. С потеплением начнётся и благоустройство 16 участков, которые остались после ремонтов сетей глубокой осенью в прошлом году.