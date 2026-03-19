Через аэропорт Красноярска 7 питомцев улетели в заграничное путешествие

За март специалисты краевого управления Россельхознадзора провели в красноярском аэропорту контроль и оформление семи домашних питомцев. Таможенный контроль в феврале прошли пять собак пород джек рассел терьер, йоркширский терьер, пудель, французский бульдог и чихуахуа, а также две беспородные кошки. Они отправились со своими владельцами в Грузию, Вьетнам, Испанию, Италию и Таиланд. Также за прошедший месяц были ввезены 1430 декоративных птиц из Кыргызстана, среди них корелла, неразлучники, а также волнистые и ожереловые попугаи. Напомним, что с начала года в Красноярский край привезли более 709 тысяч куриных яиц.