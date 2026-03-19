В Москве ожидаются переменная облачность и до 13 градусов тепла

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 3 градусов.
Ветер слабый, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 9 до плюс 14 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.
В Московском регионе до 09:00 мск 20 марта действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах местами в ночные и утренние часы.