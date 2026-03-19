Синоптик Макарова: в Москве в ближайшие дни сохранится теплая погода

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Теплая погода сохранится в московском регионе в ближайшие дни, температура будет достигать 13 градусов, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«У нас сохранится теплая погода, ее продолжит определять антициклон. Только в пятницу прогнозируют облачную погоду, а в остальные дни пятидневки ожидается переменная облачность, без осадков. В пятницу же местами не исключены незначительные осадки. Температурный фон будет достаточно высоким, то есть температура по региону от 8 до 13 градусов, в Москве 11−13, в пятницу на градус, может быть, дневной прогрев будет ограничен», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что и в пятницу временами прояснения все же будут. Осадки же прогнозируются настолько маленькие — днем это будет дождь, а ночью отдельные снежинки, — что скорее всего пройдут незамеченными.
Макарова отметила, что после пятницы погода сразу восстановится и далее, в том числе в начале следующей недели, снова будет 8−13 градусов днем.