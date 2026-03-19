Стали известны хедлайнеры Дня города в Иркутске

IrkutskMedia, 19 марта. 18 марта в Иркутске состоялась пресс-конференция, на которой организаторы представили план мероприятий, посвященных Дню города. Праздник состоится в первые выходные лета и продлится два дня: 6 и 7 июня. Организаторы подготовили насыщенную программу. Уже согласованы выступления знаменитых гостей.
Так, на площади Графа Сперанского 6 июня запланирован концерт (0+) группы «Братья Гримм», а 7 июня для жителей и гостей города выступит (0+) дуэт «Нэнси и Сидоров». Также во второй день на литературной площадке на острове Юность пройдёт мероприятие (0+) с участием современного российского писателя, поэта, драматурга, актера, телеведущего Дмитрия Кравченко.
«Мы с рабочими группами долго обсуждали, кто же эта звезда, которая может приехать и угодить всем группам. Мы решили сделать хитрый ход и запланировали привезти звёздную команду, которая будет учитывать вкусы и интересы разных аудиторий», — рассказала на пресс-конференции советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
Организаторы отметили, что администрация продолжает вести переговоры и с другими знаменитостями о выступлениях на празднике в честь юбилея города.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске традиционно проводятся масштабные мероприятия на разные праздники. Так, например, в феврале прошли масленичные гулянья. Тысячи иркутян и гостей города вышли провожать зиму. Праздничные мероприятия прошли в парках, скверах, на придомовых территориях. Их организаторами выступили комитеты по управлению городскими округами, депутаты думы Иркутска, общественные объединения.