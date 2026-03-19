В России изменят сумму выплат призерам Олимпиад и Паралимпиад: Дегтярев объяснил суть нововведения

Минспорта России проиндексирует сумму выплат призерам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.
«По вашему поручению, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, мы готовим индексацию. Минспорт разработал проект постановления правительства», — отметил чиновник.
Отмечается, что до этого за «золото» спортсмены получали четыре миллиона рублей, за «серебро» — 2,5 миллиона, «бронза» оценивалась в 1,7 миллиона.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала третье место в медальном зачёте Паралимпиады-2026 в Италии, выступив на соревнованиях вшестером. Они принесли стране 12 наград и обеспечили третью строчку в итоговом медальном зачёте. Лидерство уверенно удержал Китай с 15 золотыми медалями, вторыми стали представители США (12 высших наград).
Владимир Путин оценивая выступление российских паралимпийцев отметил, что наши спортсмены совершили настоящий подвиг, взяв третье место в медальном зачете на Зимних играх 2026 года в Италии.