КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом заявил зампредседателя Народного Совета ДНР Андрей Крамар.
Он поздравил автора и руководителя проекта Андрея Килина с Гран-при международного кинофестиваля в Харбине, который получила донецкая кинокомпания «Победа» за сказку «Волшебный будильник Деда Мороза». Она была создана на мощностях искусственного интеллекта.
«Осенью Донбасс, Москву и Харбин свяжет первый в мире фестиваль ИИ-кинематографа»", — уточнил Андрей Крамар.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
