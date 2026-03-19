В Донецке откроют школу по обучению нейроанимации

Он поздравил автора и руководителя проекта Андрея Килина с Гран-при международного кинофестиваля в Харбине, который получила донецкая кинокомпания «Победа» за сказку «Волшебный будильник Деда Мороза». Она была создана на мощностях искусственного интеллекта.