В Иркутске прошел концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Законодательного собрания Галина Кудрявцева, мэр Иркутска Руслан Болотов, а также представители общественных организаций, ветеранов СВО, молодежь и жители города.
«Этот праздник — символ восстановления исторической правды и справедливости, нерушимости дружбы народов нашей большой страны. Жители полуострова проявили силу воли и мужество, когда приняли решение вернуться, как сказал наш Президент, “в родную гавань”. Подчеркну: столицу Прибайкалья и города Крыма связывает общее прошлое. Гордимся сибиряками, которые сражались на полуострове за победу в Великой Отечественной войне. Сейчас наши военнослужащие и добровольцы в зоне СВО продолжают бороться за правду и мир. И Победа непременно будет за нами», — отметил Руслан Болотов.
«Ровно 12 лет назад, в 2014 году, мы с огромной радостью встретили воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Это было историческое событие, которое мы пронесли через все эти годы. Сегодня мы вновь подтверждаем: наш многонациональный народ един, как и тогда. Мы поддерживаем друг друга, уважаем традиции и культуру каждого, потому что сила России — в ее сплоченности», — отметил Игорь Кобзев.
На сцене выступили ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет», Театр хоровой музыки филармонии, исполнители Григорий Юрченко, Ирина Мелентьева и Елизавета Гросс, народный казачий ансамбль «Ермаковы лебеди», народный ансамбль танца «Палитра» и Академия хореографии «Крылатые».
Все желающие могли присоединиться к акции, которую провели представители Народного фронта: написать письма военнослужащим, изготовить окопные спички или многофункциональные брелоки из паракорда. Игорь Кобзев и Руслан Болотов написали письма бойцам на передовую с пожеланиями успехов и побед, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.