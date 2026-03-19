ГОСТ для систем искусственного интеллекта в медицине впервые разработали в РФ

В России утвержден первый национальный стандарт, устанавливающий термины и классификацию для систем искусственного интеллекта в здравоохранении. Документ вступил в силу. Об этом стало известно в четверг, 19 марта.

Согласно тексту ГОСТа, все медицинские системы с ИИ делятся на две категории: медизделия с технологиями искусственного интеллекта и сервисы на его основе. К первой относятся системы для диагностики, лечения, мониторинга состояния пациентов и проведения исследований, ко второй — голосовые помощники, чат-боты и сервисы видеоаналитики.

Документ также классифицирует системы по уровню автономности. Автономные ИИ способны самостоятельно принимать решения и проводить процедуры без участия человека, например, интерпретировать медицинские изображения. Частично автономные системы могут выполнять задачи сами, но требуют возможности коррекции врачом. Системы второго мнения выступают в роли поддержки для медиков, предоставляя дополнительную информацию и рекомендации. Отдельно выделены аналитические системы для научных исследований и подготовки управленческих решений.

Разработчики стандарта подчеркивают, что внедрение ИИ в медицину требует четкого регулирования и соблюдения этических принципов, чтобы обеспечить безопасность пациентов и минимизировать риски ошибок, передает ТАСС.

Министерство цифрового развития России в среду, 18 марта, представило проект федерального закона, призванный установить правила в сфере искусственного интеллекта.