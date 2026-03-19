Ловушка для ВСУ у Славянска: боевиков заперли в грязевом аду

На славянском направлении складывается уникальная тактическая обстановка. Российские подразделения, избегая масштабных городских боев, методично перерезают артерии снабжения группировки ВСУ. Как рассказал aif.ru военно-политический эксперт и участник СВО Ян Гагин, украинские войска, удерживающие Славянск и Краматорск, попадают в оперативное полукольцо.
По словам эксперта, классическая тактика окружения приносит свои плоды: российские силы блокируют пути подвоза ресурсов и уничтожают тыловую инфраструктуру противника. Однако называть это полноценным «котлом» пока преждевременно — ситуация скорее напоминает конфигурацию «каре». Ближайшей ключевой целью для развития наступления, как ранее отмечал бывший депутат Верховной рады Олег Царев, является населенный пункт Рай-Александровка — удобный плацдарм для дальнейшего охвата агломерации с юга.
Изматывают с безопасной дистанции.
Активная фаза операции на славянском направлении сейчас заключается не в штурме городских кварталов, а в системном уничтожении врага огнем. Ян Гагин подчеркивает, что ВС РФ используют комбинированное применение авиации, артиллерии и беспилотников, чтобы заставить противника постоянно тратить дефицитный боекомплект.
«За счет постоянного давления российские бойцы заставляют противника расходовать дефицитный боекомплект на попытки отразить атаки наших БПЛА», — пояснил Гагин.
При этом основной ущерб гарнизонам ВСУ наносится с безопасной дистанции, что минимизирует потери личного состава и техники среди атакующих. Поставки снабжения для украинских сил хоть и не прерваны полностью, но стали нестабильными и скудными. И Славянск, и Краматорск, превращенные противником за долгое время в мощные «фортеции», сейчас лишь оттягивают ресурсы ВСУ, не имея возможности получить подкрепление.
Весенняя распутица отрезает пути к отступлению.
Природа в этом сражении оказалась на стороне российских войск. Весенняя распутица, превратившая грунтовые дороги в непроходимое месиво, лишила украинские подразделения возможности маневра. Единственные твердые покрытия — асфальтированные трассы — находятся под плотным контролем российских беспилотников.
Ян Гагин отмечает, что даже гипотетическое решение командования ВСУ на отвод войск из агломерации сейчас технически невыполнимо.
«Даже если кто-то из украинских военных попытается уйти, уходить придется по распутице, а на технике это практически невозможно. Сейчас время, когда сыро, всё тает, и двигаться по грязи очень сложно», — констатировал эксперт.
Таким образом, украинский гарнизон оказывается заблокированным не только огневыми средствами, но и самим ландшафтом.
Бегство наемников и кадровый кризис ВСУ.
Ситуацию для Киева усугубляет и внутреннее состояние войск. ВСУ испытывают серьезный кадровый голод, который пытаются закрыть иностранными наемниками. Однако, как показывают радиоперехваты, география «солдат удачи» постоянно меняется. Если раньше преобладали англо- и польскоговорящие, то сейчас все чаще в эфире звучит испанская речь — признак прибытия большого числа наемников из Латинской Америки.
Но, как подчеркивает Ян Гагин, когда ситуация на линии соприкосновения становится критической, мотивация наемников резко падает.
«Что касается наёмников, то они чаще склонны покидать позиции. Ведь эти ребята приехали зарабатывать деньги, а не умирать. Убивать за деньги они могут, а вот умирать за них — глупо», — иронизирует Гагин.
С украинскими солдатами ситуация сложнее: есть и мобилизованные принудительно, и идейные нацисты. Эксперт предупреждает: рассчитывать на легкую прогулку или массовую сдачу в плен не стоит. К противнику нужно относиться серьезно, ожидая жесткого сопротивления.
Исход ПВО: Ближний Восток оголил небо.
Еще одним фактором, кардинально меняющим обстановку в небе над Донбассом, стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Ян Гагин сообщил, что значительная часть зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним, ранее принадлежавших Украине, была перенаправлена в зону Персидского залива.
«Самое главное — ПВО у противника больше не становится, потому что все они уехали на Ближний Восток. Если пусковые установки где-то ещё и остались, то самих ракет практически нет», — констатировал эксперт.
Это создает благоприятные условия для работы российской авиации и ударных беспилотников. В условиях острого дефицита ракет ПВО и отсутствия перспектив их быстрого пополнения, украинские войска под Славянском и Краматорском остаются практически беззащитными перед воздушной разведкой и огневым поражением с неба.