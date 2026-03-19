«ЮMoney» и «Отелло» выяснили, сколько россияне тратили на зимний отдых в РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Средний чек за одну ночь в отеле РФ вырос этой зимой на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании финтех-компании «ЮMoney» и сервиса бронирования «Отелло», с которым ознакомился ТАСС.
«Средний чек за одну ночь по топ-50 направлениям вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлой зимой», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, в зимнем отпуске 34% опрошенных уложились в бюджет от 30 до 70 тыс. рублей на человека, включая дорогу, проживание, питание и развлечения. Еще по 23% потратили от 70 до 150 тыс. рублей или более. А 20% уложились в сумму до 30 тыс. рублей. При этом основная часть бюджета у 34% респондентов ушла на еду и развлечения во время отдыха, еще у 32% — на комфортное проживание. По 11% опрошенных ответили, что больше всего денег потратили на транспорт и сувениры из поездки.
Из тех, кто отдыхал зимой, подавляющее большинство (80%) провели каникулы в России, 14% ездили за границу, а 6% успели совместить оба формата. Самыми популярными направлениями внутри РФ стали: Москва (20% от всех бронирований), Санкт Петербург (11%), Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Владивосток и Сочи, включая Адлер и Эсто Садок.
«По сравнению с прошлым зимним сезоном заметно вырос интерес к Краснодару, который с десятого места переместился на шестое. Из топ-10 направлений у него самый большой рост доли бронирований — на 10% по сравнению с прошлой зимой. Из топ-50 направлений заметно вырос интерес к Вологде и Смоленску — в среднем на 30%. Также в топ-50 популярных направлений входят сразу три города Золотого кольца — Ярославль, Владимир и Кострома. Примечательно, что доля бронирований в исторических городах маршрута (10 городов) выросла в среднем на 21% по сравнению с прошлой зимой», — отмечается в исследовании.
По данным опроса, главным местом притяжения, которое россияне мечтают посетить, стал Алтай — туда хотят отправиться 52% опрошенных. Также в список «направлений мечты» входят Камчатка (45%), Арктика (30%) и Якутия (29%). Данные бронирований подтверждают рост спроса на необычные направления внутри страны. Доля бронирований на Алтае и в Мурманской области этой зимой выросла в среднем на 17% по сравнению с прошлым сезоном.
Зарубежный отдых.
За границей этой зимой отдыхали 14% опрошенных. Россияне чаще всего бронировали проживание в Турции, Таиланде и Белоруссии. Также в десятку лидеров вошли Армения, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Вьетнам, Грузия и Китай. «Аналитика зарубежных бронирований показывает четкий тренд: россияне активно осваивают Азию. Заметно вырос интерес к Вьетнаму, Казахстану и Китаю — эти направления показывают наибольший рост доли бронирований от общего количества за зимний период», — подчеркнули эксперты.
Об исследовании.
Исследование проводилось в марте 2026 года. Эксперты «ЮMoney» проанализировали данные онлайн-опроса, который проводился среди более 1,8 тыс. пользователей сервиса. В выборку вошли россияне в возрасте от 25 до 54 лет, среди которых 70% мужчин и 30% женщин. Также в исследовании использованы обезличенные данные «Отелло» по бронированиям за период с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.