Диетолог Кованова назвала три овоща, которые надо есть всем весной

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru порекомендовала добавить в весенний рацион раннюю зелень, цитрусовые и некоторые овощи.
Специалист отметила, что именно весной можно заметить снижение уровня энергии, что может быть причиной легкого дефицита витамина D, железа, витаминов группы B и магния.
«Весной нужно добавить в рацион раннюю зелень: шпинат, руккола, зеленый лук. Это хороший источник фолатов, витамина C и антиоксидантов, поддерживающих иммунитет и обмен веществ. Редис и редька стимулируют пищеварение, дают витамин C и клетчатку, но людям с заболеваниями ЖКТ их лучше есть умеренно», — пояснила Кованова.
Весной также важно добавить в рацион капусту, которая является источником витамина С, клетчатки, витамина К.
