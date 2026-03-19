В Перми построят новый корпус для школы № 9

По плану объект должен быть готов в 2029 году.

Власти Пермского края ищут подрядчика для проектирования нового корпуса школы № 9 имени Пушкина в центре Перми, сообщает Properm.ru.

Информация о контракте появилась на портале госзакупок. Начальное предложение — 43,5 миллиона рублей. Подрядчик должен будет спроектировать четырёхэтажный учебный корпус площадью до 8 тысяч квадратных метров на 400 учеников (7 класс и старше).

В новом здании будет спортзал, столовая, актовый зал на 150 зрительских мест, лаборатории по естественнонаучным предметам, библиотека с читальным залом, а также предметные кабинеты и 16 классных комнат.

При проектировании необходимо учесть системы водоснабжения и отопления, а также безопасность: в учебном корпусе должно быть видеонаблюдение, металлоискатели, противопожарное оборудование.

На строительство в региональном бюджете заложено 944 миллиона 292 тысячи рублей.