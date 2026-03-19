Директор Музея истории Иркутска Сергей Дубровин получил награду МИД

Награду передал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
Таким знаком отмечают граждан за активную совместную работу с Министерством по развитию двустороннего сотрудничества, популяризацию русского языка и культуры, осуществление проектов по поддержке соотечественников, а также за другие заслуги. Посол отметил, что такая награда довольно редкая.
«Иркутск — заметный регион, центр не только промышленный, но и культурный и духовный. Такие учреждения, как Музей и его коллектив играют особую роль в дальнейшем продвижении столицы региона», — прокомментировал Юрий Сентюрин.
В поздравлении директора с высокой наградой мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что за 10 лет под руководством Сергея Дубровина музеем проделана огромная работа. Он вносит высокий вклад в сохранение уникального наследия столицы Прибайкалья, популяризацию истории города, ведет просветительскую работу, сохраняя лучшие традиции, сообщает пресс-служба администрации города.
«Отдельного внимания заслуживает патриотическая деятельность руководителя учреждения и всех его сотрудников. В свое время коллектив провел огромную работу, во многом благодаря которой Иркутску было присвоено высокое звание “Город трудовой доблести”. Кроме того, Сергей Иннокентьевич возглавил работу над созданием двухтомника о тыловиках Иркутска. Книги изданы и сегодня представлены в школьных и муниципальных библиотеках Иркутска», — отметил мэр.