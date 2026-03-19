Роскомнадзор рассказал о нарушениях Telegram: что известно

В Роскомнадзоре заявили, что Telegram продолжает нарушать российское законодательство. Так в ведомстве прокомментировали действия администрации мессенджера по блокировке запрещенного контента. Слова ведомства передает ТАСС.
«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — говорится в сообщении пресс-службы.
Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в РФ в середине февраля.
Согласно сообщению администрации мессенджера, 17 марта количество заблокированных за нарушение политики Telegram групп и каналов достигло 114 348. Это стало рекордным значением за период с 10 марта.
По данным на 18 марта, долг Telegram в России вырос на 5,1 млн рублей и достиг 14,2 млн рублей. За мессенджером сохраняется долг в 2 млн рублей по постановлениям надзорного ведомства. В феврале было инициировано взыскание с компании 12,22 млн рублей в рамках семи исполнительных производств.
На протяжении нескольких дней пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. Например, по данным на 16 марта, поступило более 8,1 тыс. сообщений о проблемах. Чаще всего о неполадках сообщают жители Ярославской области, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской и Московской областей.
За сутки 15 марта на сбои в работе Telegram пожаловались более 12 тыс. пользователей. По словам киберэксперта Владислава Войтенко, при соединении с российских IP-адресов фиксировались существенные сбои.
Позднее в Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о контактах администрации мессенджера с надзорным ведомством.
Как отмечается, после высказываний главы государства Владимира Путина о потенциальных угрозах при использовании Telegram сроки для принятия решения о сотрудничестве с российской стороной существенно сократились. Как отметили в Госдуме РФ, у Telegram осталось не так много времени после слов президента РФ.
Telegram был создан российским предпринимателем Павлом Дуровым в августе 2013 года.