Siberian Power Show 2026: Фанпарк «Бобровый лог» станет местом первого рекорда в дисциплине трекпул — тяга ратрака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27−29 марта в Красноярске пройдет Международный фестиваль Siberian Power Show. Генеральным партнером спортивного праздника выступает компания «Норникель». Одной из главных площадок фестиваля станет Фанпарк «Бобровый лог».
Событие в формате соревнований в различных силовых дисциплинах и яркого спортивного шоу станет частью празднования 20-летия «Бобрового лога», которое отмечается в этом году.
В Фанпарке «Бобровый лог» соберутся настоящие звезды силового экстрима и сильнейшие люди планеты из России, Африки, Европы и Северной Америки.
В программе Siberian Power Show — открытый Кубок мира НАП по пауэрлифтингу, соревнования по силовому экстриму среди любителей и профессионалов, турнир по армрестлингу, который развернется прямо на вершине канатной дороги К1, соревнования по ледолазанию, забег в гору и многое другое.
В соревнованиях примут участие и сильнейшие люди Заполярья Красноярского края.
За медали турнира по силовому экстриму поборется норильчанин Артем Миронов, сотрудник департамента промышленной безопасности компании «Норникель» и обладатель множества титулов: абсолютный чемпион по жиму штанги лежа чемпионата мира НАП 2021 года, бронзовый призер чемпионата мира по стронгмену 2024 года, многократный победитель и призер соревнований по армрестлингу. В 2025 году Артем Миронов установил силовой рекорд, протащив 21-тонный самосвал, также ему принадлежит рекорд Красноярского края в жиме на брусьях с весом 105 кг, установленный на Siberian Power Show прошлых лет.
В этом году норильчанин покажет себя в экстремальных дисциплинах на поднятие бревен, камней Атласа и других снарядов весом более 100 кг.
Также на фестивале выступит команда Федерации силового спорта Норильска, уже неоднократно заявлявшая о себе на Siberian Power Show. В прошлом году северяне стали чемпионами в командном зачете на Кубке мира Национальной ассоциации пауэрлифтинга, завоевав 42 медали. В этот раз норильские спортсмены вновь выступят в таких дисциплинах, как троеборье, отжимания на брусьях, подъем на бицепс, военный жим и др.
Как рассказал президент Федерации силового спорта Норильска Максим Коптелов, в команде девять человек, в том числе две девушки, а самому юному участнику всего 17 лет. Сейчас норильчане активно тренируются, чтобы вновь показать достойный результат.
Ожидается, что «Бобровый лог» станет не только одной из главных площадок фестиваля, но и местом первого рекорда в дисциплине трекпул — тяга ратрака. Это новое направление силового экстрима родится на глазах у публики: два атлета из Абакана, Дмитрий Воронецкий и Петр Мартыненко, попытаются сдвинуть машину для подготовки горнолыжных трасс весом 7430 кг с места с помощью тросов. Если два сибиряка преодолеют расстояние в 4,5 метра за 90 секунд, то они навсегда войдут в историю силового спорта.
Добавим, «Бобровый лог» на протяжении многих лет последовательно поддерживает спорт: здесь тренировалось не одно поколение чемпионов, на постоянной основе занимаются ученики спортивных школ Красноярска, регулярно проходят чемпионаты и Кубки России по зимним видам. Siberian Power Show — новая страница в спортивной истории Фанпарка, построенного в Красноярске компанией «Норникель» в 2006 году.
