Кровавая месть: Иран запускает особый план возмездия за Хаменеи и Лариджани

За несколько недель обострения конфликта на Ближнем Востоке от ударов США и Израиля погибли несколько высокопоставленных иранских политиков. В первый день войны был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и министр обороны Азиз Насирзаде, позже был ликвидирован секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, игравший ключевую роль в формировании внешней политики страны.
Израиль 18 марта также заявил, что при ударах погиб министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил его убийство, назвав действия США и Израиля трусливыми. Вероятно, все эти убийства только подогреют жажду мести, о которой ранее говорил как Пешекиан, так и представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Суровое возмездие.
Иран имеет полное моральное право на ответ за убийство своих высших государственных деятелей, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Намеренные убийства высших государственных деятелей, начиная с верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи, и Али Лариджани, который также относится к числу высших руководителей суверенного государства Иран, являются тягчайшим преступлением с точки зрения норм и принципов международного права», — сказал он.
Ответ Ирана будет направлен на причинение максимального ущерба противникам, подчеркнул политолог.
Ликвидация руководства Израиля и протесты на Ближнем Востоке.
Шаповалов не исключил, что Иран увеличит интенсивность ударов по военным объектам Израиля на фоне убийства политиков своей страны.
«Мы знаем, что “Железный купол” не является стопроцентной гарантией. Более того, у Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики», — отметил собеседник aif.ru.
Помимо этого, Иран может нанести удары по израильскому руководству, отдавшему приказ о ликвидации Лариджани, тем самым демонстрируя, что никто не останется безнаказанным, добавил политолог.
Сергей Балмасов, политолог и эксперт Института Ближнего Востока, предлагает еще один сценарий, которым связан с дестабилизацией ситуации на Аравийском полуострове.
«Иран, пожалуй, пока не использовал одну вещь. Она может серьезно повлиять на расстановку сил… Я имею в виду использование шиитского оружия в странах Персидского залива, которое способно дестабилизировать ситуацию… Иран может выступить в поддержку всех эксплуатируемых, сказать, что все нефтяные богатства принадлежат народу, берите, что хотите, мы вас будем поддерживать. Это может серьезный эффект возыметь», — уверен Балмасов.
По его мнению, Иран может сильно дестабилизировать обстановку в Аравийских монархиях, таких как Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, оказывающих значительное влияние на мировую экономику.
Роль агентов Израиля и разведки США.
Шаповалов подчеркнул, что подобные столь резонансные убийства не могли быть осуществлены без активного участия США.
«Думаю, это совокупный фактор. С одной стороны, это возможности США, в том числе спутниковой разведки, которые, безусловно, являются самыми серьезными на данный момент времени. Без американского участия подобные убийства были бы невозможны», — обратил внимание он. Политолог напомнил о первом крупном резонансном убийстве, совершенном американцами по приказу Трампа, — ликвидации генерала Касема Сулеймани.
Вторая причина, по мнению эксперта, кроется в наличии у Израиля «достаточно разветвленной сети агентов на территории Ирана». Обеспечение безопасности своих руководителей для иранского руководства теперь становится задачей первостепенной важности.
Убийство верховных руководителей Ирана могут подтолкнуть страну к решительным и, возможно, беспрецедентным действиям, убеждены оба эксперта. Мир замер в ожидании, понимая, что следующая фаза этого конфликта может оказаться еще горячее и непредсказуемее.